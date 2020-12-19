National Interest назвал российское оружие, способное "уничтожить мир"

Ту-95МС был разработан в середине XX века, его характеристики постоянно улучшают. Самолет остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Американский журнал National Interest опубликовал статью про "старое" российское оружие, которое "до сих пор способно уничтожить мир".

Речь идет о четырехмоторном винтовом бомбардировщике Ту-95МС.

Самолет был разработан в 1950-х годах. В то время разработчики хотели создать боевой аппарат, способный уничтожить все цели на американской территории.

В National Interest отметили, что сейчас воздушное судно остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС России.

Также это единственный винтомоторный бомбардировщик в мире, который до сих пор используется военнослужащими.

Между тем Ту-95МС регулярно модернизируют. В результате последнего обновления боевой самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101.

Ее особенность в том, что она может изменить цель атаки во время полета.

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В статье также отмечается, что воздушное судно "не подает никаких признаков выхода из эксплуатации".

Но вместе с тем, по сравнению с некоторыми аналогами, стоящими на вооружении НАТО, российский бомбардировщик Ту-95 можно считать еще относительно молодым.