Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 декабря

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика выздоровлений и заболеваний в стране
Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 75 806 инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 095 пациентов с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 73 099. Это 96,4% от общего числа заболевших.
Количество жертв COVID-19 в республике не изменилось — 612 человека.
Две стадии развития коронавируса
Заболевание COVID-19 имеет несколько стадий развития, отметил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Первая — это ОРВИ, вторая — вирусемия. У большинства пациентов болезнь заканчивается на первом этапе.
Это объясняется тем, что многие люди с рождения обладают отличным противовирусным иммунитетом.
У пациентов со слабым иммунитетом вирус часто прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму.
Это и называется вирусемией.
Спустя примерно неделю у человека начинают вырабатываться антитела. Однако это не всегда хорошо.
Почему — читайте в материале.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 75,5 миллиона, скончались 1,67 миллиона человек, выздоровели — 42,6 миллиона.