Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 декабря

Общее число граждан, преодолевших недуг, достигло 73 099 человек — это 96,4% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика выздоровлений и заболеваний в стране

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 75 806 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 095 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 73 099. Это 96,4% от общего числа заболевших.

Количество жертв COVID-19 в республике не изменилось — 612 человека.

Две стадии развития коронавируса

Заболевание COVID-19 имеет несколько стадий развития, отметил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Первая — это ОРВИ, вторая — вирусемия. У большинства пациентов болезнь заканчивается на первом этапе.

Это объясняется тем, что многие люди с рождения обладают отличным противовирусным иммунитетом.

У пациентов со слабым иммунитетом вирус часто прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму.

Это и называется вирусемией.

Спустя примерно неделю у человека начинают вырабатываться антитела. Однако это не всегда хорошо.

Почему — читайте в материале.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 75,5 миллиона, скончались 1,67 миллиона человек, выздоровели — 42,6 миллиона.