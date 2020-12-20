В преддверии праздников запущены дополнительные поезда из Ташкента в Термез

Составы будут курсировать по маршруту Ташкент—Термез 15, 25, 27, 29 декабря, по маршруту Термез—Ташкент 16, 26, 28 и 30 декабря.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" запустил дополнительные пассажирские поезда № 280/279, следующие из столицы в Термез и обратно.

"Данные составы будут курсировать по маршруту Ташкент—Термез 15,25,27,29 декабря, а также по маршруту Термез—Ташкент 16,26,28 и 30 декабря, доставляя пассажиров к месту назначения", — говорится в обращении компании.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или в электронном виде.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте, в кассах и справочной.

Ранее в АО "Узбекистон темир йуллари" решили предоставить на время праздников 50% скидки для студентов на билеты.

Акция касается только студентов очной формы обучения.

Льготы будут действовать с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го.