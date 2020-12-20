СМИ: Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за строгой диеты

Диагноз супруге футболиста Дэвида Бекхэма была поставлен еще в прошлом году, однако данные о ее отравлении были опубликованы только сейчас.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью, пишет таблоид The Sun.

Отмечается, что это случилось из-за выбранной ею слишком строгой диеты на основе овощей и морской рыбы.

В частности, в рационе Виктории, предположительно, в основном были рыба-меч и тунец, содержащие в себе метилртуть.

Опасный элемент накапливался в организме, и в какой-то момент привел к интоксикации.

Супруге футболиста Дэвида Бекхэма провели промывание печени, и сейчас ею здоровью ничего не угрожает.

Однако подобный приступ — не повод отказываться от строгой диеты, посчитала 46-летняя Виктория.

Издание пишет, что экс-солистка Spice Girls по-прежнему соблюдает рыбно-овощной рацион, чтобы держать под контролем вес.

Правда, некоторые корректировки после случившегося Виктория все же внесла: вместо рыбы-меч и тунца она теперь питается лососем.