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СМИ: Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за строгой диеты

© AFP 2018 / Matt Winkelmeyer
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15634828/SMI-Viktoriya-Bekkhem-otravilas-rtutyu-iz-za-strogoy-diety.html

Диагноз супруге футболиста Дэвида Бекхэма была поставлен еще в прошлом году, однако данные о ее отравлении были опубликованы только сейчас.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью, пишет таблоид The Sun.

Диетолог Наталья Саломахина
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Отмечается, что это случилось из-за выбранной ею слишком строгой диеты на основе овощей и морской рыбы.

В частности, в рационе Виктории, предположительно, в основном были рыба-меч и тунец, содержащие в себе метилртуть.

Опасный элемент накапливался в организме, и в какой-то момент привел к интоксикации. 

Супруге футболиста Дэвида Бекхэма провели промывание печени, и сейчас ею здоровью ничего не угрожает.

Однако подобный приступ — не повод отказываться от строгой диеты, посчитала 46-летняя Виктория.

Издание пишет, что экс-солистка Spice Girls по-прежнему соблюдает рыбно-овощной рацион, чтобы держать под контролем вес. 

Правда, некоторые корректировки после случившегося Виктория все же внесла: вместо рыбы-меч и тунца она теперь питается лососем.

Теги:
шоу-бизнес, здоровье, диета, отравление, ртуть



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