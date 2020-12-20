В Ташкенте перед Новым годом изменили маршруты трех автобусов — новая карта

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В этом году, несмотря на пандемию, в Ташкенте пройдут новогодние мероприятия.
По этой причине с 20 декабря до полуночи 15 января 2021 года будут перекрыты для движения транспорта несколько центральных улиц.
Ограничения в движении также коснутся общественного транспорта.
В связи с этим, на время праздников будут изменены маршруты трех автобусов: №91, 115 и 190.
"С 06:00 20 декабря текущего года до 00:00 15 января 2021 года автобусные маршруты 91, 115, 190 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке", — сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".