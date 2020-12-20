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Зима в Ташкенте

В Ташкенте перед Новым годом изменили маршруты трех автобусов — новая карта

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15635328/V-Tashkente-nakanune-Novogo-goda-izmenili-marshruty-trekh-avtobusov--novaya-karta.html

До полуночи 15 января 2021 года автобусы №91, 115, 190 будут продолжать движение с проспекта Амира Темура по улице Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В этом году, несмотря на пандемию, в Ташкенте пройдут новогодние мероприятия.

По этой причине с 20 декабря до полуночи 15 января 2021 года будут перекрыты для движения транспорта несколько центральных улиц.

Ограничения в движении также коснутся общественного транспорта.

В связи с этим, на время праздников будут изменены маршруты трех автобусов: №91, 115 и 190.

"С 06:00 20 декабря текущего года до 00:00 15 января 2021 года автобусные маршруты 91, 115, 190 будут продолжать движение с улиц, изображенных на картинке", — сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".
Пресс-служба "Тошшахартрансхизмат"
Временный маршрут автобусов 91, 115, 190 в Ташкенте
Теги:
Тошшахартрансхизмат, праздник, праздничные дни, Новый год, Ташкент, автобус, автобусы



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