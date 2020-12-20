21:29 20 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск

Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 декабря

© AFP 2018 / SCOTT OLSON
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1007)
873 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/14/15637721.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15637797/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-20-dekabrya.html

Вице-премьер республики Бехзод Мусаев заявил, что благодаря эффективным мерам властей в Узбекистане почти не осталось больных COVID.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 75 933 инфицированных COVID-19.

© REUTERS / Aly Song
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
13

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 079 пациентов с положительным диагнозом.

Из них 170 граждан находятся в тяжелом состоянии, еще 33 — в крайне тяжелом. 

Общее число выздоровевших составляет 73 242. 

Это 96,4% от общего числа заболевших.

Бехзод Мусаев: сегодня в Узбекистане почти не осталось больных COVID

По словам вице-премьера, это стало возможным благодаря решительным мерам властей.

Мусаев отметил, что с первого дня пандемии глава республики Шавкат Мирзиёев поставил перед руководителями ведомств "конкретные задачи" и "никому не давал покоя". 

"Не отдыхали ни дня. Основная цель — вылечить наш народ. Для системы здравоохранения было выделено много денег, и эта сумма намного больше той, которую выделили за последние 30 лет", — подчеркнул вице-премьер. 

Все это время в Узбекистан прибывали необходимые лекарства со всех точек мира. Кроме того, в страну приезжали зарубежные медики, которые делились опытом с узбекскими коллегами.  

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 76,4 миллиона, скончались 1,69 миллиона человек, выздоровели — 43,1 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1007)
Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Как семилетний школьник из Кыргызстана привлек внимание Кремля — видео
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться