Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 декабря

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Ситуация с COVID-19 в стране
Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 75 933 инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 079 пациентов с положительным диагнозом.
Из них 170 граждан находятся в тяжелом состоянии, еще 33 — в крайне тяжелом.
Общее число выздоровевших составляет 73 242.
Это 96,4% от общего числа заболевших.
Бехзод Мусаев: сегодня в Узбекистане почти не осталось больных COVID
По словам вице-премьера, это стало возможным благодаря решительным мерам властей.
Мусаев отметил, что с первого дня пандемии глава республики Шавкат Мирзиёев поставил перед руководителями ведомств "конкретные задачи" и "никому не давал покоя".
"Не отдыхали ни дня. Основная цель — вылечить наш народ. Для системы здравоохранения было выделено много денег, и эта сумма намного больше той, которую выделили за последние 30 лет", — подчеркнул вице-премьер.
Все это время в Узбекистан прибывали необходимые лекарства со всех точек мира. Кроме того, в страну приезжали зарубежные медики, которые делились опытом с узбекскими коллегами.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 76,4 миллиона, скончались 1,69 миллиона человек, выздоровели — 43,1 миллиона.