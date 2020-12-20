Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 декабря

Вице-премьер республики Бехзод Мусаев заявил, что благодаря эффективным мерам властей в Узбекистане почти не осталось больных COVID.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 75 933 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 079 пациентов с положительным диагнозом.

Из них 170 граждан находятся в тяжелом состоянии, еще 33 — в крайне тяжелом.

Общее число выздоровевших составляет 73 242.

Это 96,4% от общего числа заболевших.

Бехзод Мусаев: сегодня в Узбекистане почти не осталось больных COVID

По словам вице-премьера, это стало возможным благодаря решительным мерам властей.

Мусаев отметил, что с первого дня пандемии глава республики Шавкат Мирзиёев поставил перед руководителями ведомств "конкретные задачи" и "никому не давал покоя".

"Не отдыхали ни дня. Основная цель — вылечить наш народ. Для системы здравоохранения было выделено много денег, и эта сумма намного больше той, которую выделили за последние 30 лет", — подчеркнул вице-премьер.

Все это время в Узбекистан прибывали необходимые лекарства со всех точек мира. Кроме того, в страну приезжали зарубежные медики, которые делились опытом с узбекскими коллегами.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 76,4 миллиона, скончались 1,69 миллиона человек, выздоровели — 43,1 миллиона.