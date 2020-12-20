Как нарядить елку безопасно для здоровья домашнего животного — советы эксперта

Провода от гирлянды, мишура, елочные игрушки, "дождик"... о том, от чего следует отказаться ради безопасности питомца, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Украшение елки в предверии Нового года — это обязательная традиция, объединяющая целые поколения.

В ход идет все: мишура, праздничные игрушки, кто-то иногда вешает на елку шоколадки и различные конфеты.

Однако что делать, если в доме живет питомец, которого елочные украшения не оставляют равнодушным?

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обратил внимание на то, что некоторые из новогодних декораций могут быть опасными для домашних животных.

По его словам, хозяевам питомцев стоит забыть про "дождик", стеклянные и пластиковые игрушки, которые находятся в пределах досягаемости животных.

Также следует полностью отказаться от мишуры. Если от елочных игрушек не хочется отказываться, то повесить их стоит как можно выше.

"Мишуру легко проглотить, что может привести к закупорке пищеварительного тракта. Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше. Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте", — рассказал Голубев РИА Новости.

Он отметил, что все елочные декорации следует крепко закрепить на дереве, можно их даже привязать к веткам.

О "съедобных украшениях" эксперт посоветовал вообще забыть, поскольку это не только вредная еда для питомца, но и риск того, что вместе с "лакомством" он проглотит нитку или вовсе уронит елку.

Что касается гирлянды, то здесь Голубев предлагает сделать выбор в пользу "батареечного" варианта или же того, который тут же отключится при перекусывании.

"Будьте крайне внимательны к электрическим проводам. Длинные шнуры, переходники и удлинители — источник опасности для собаки, возможно поражение электрическим током при пережевывании", — заявил Голубев.

Куда поставить елку?

В идеале, дерево следует поставить в какое-то недоступное место вроде подоконника, куда животное не сможет запрыгнуть.

Еще, как вариант, елку можно "прикрепить к стене или к потолку специальными канатиками, чтобы она не завалилась" на питомца.

Впрочем, можно просто поставить новогоднюю красавицу в углу комнаты, чтобы она находилась поодаль от бытовых предметов, заключил эксперт.