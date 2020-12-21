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Министр здравоохранения Каракалпакстана приступил к работе с покупки Malibu

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15638832/Ministr-zdravookhraneniya-Karakalpakstana-pristupil-k-rabote-s-pokupki-Malibu.html

Мурад Курбанов, занявший пост месяц назад, уже приобрел для служебного пользования автомобиль стоимостью свыше 300 млн сумов.  Контракт был подписан 11 декабря. 

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Новый министр здравоохранения Каракалпакстана Мурад Курбанов, назначенный в ноябре текущего года, уже приобрел для служебного пользования автомобиль Malibu-2. 

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В соответствии с данными сайта госзакупок, автомобиль Malibu-2 (турбо) обошелся чиновнику в 311 млн сумов. Известно, что контракт был подписан 11 декабря. 

Ранее Курбанов работал директором каракалпакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

Также он руководил медицинским объединением Ходжейлийского района и был главным врачом Республиканского онкологического диспансера.

Теги:
Минздрав Узбекистана, Республика Каракалпакстан, Госзакупки, покупка, автомобиль, чиновник



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