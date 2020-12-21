Звонарь Кремля развеял миф о наступлении Нового года после 12 ударов курантов

Считается, что отсчет наступившего года начинается после 12-го удара большого колокола. Однако это не так.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский опроверг распространенное заблуждение о бое курантов в новогоднюю ночь.

По его словам, многие граждане начинают праздновать наступление Нового года только после 12 ударов большого колокола.

Однако на самом деле с ними проходит первая минута, отметил Мишуровский.

"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола", — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Звонарь Кремля добавил, что на самом деле Новый год наступает с первым звуком самого маленького колокола.

Как только он зазвонил, значит уже наступила полночь. А значит, и Новый год.