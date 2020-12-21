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Звонарь Кремля развеял миф о наступлении Нового года после 12 ударов курантов

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15638994/Zvonar-Kremlya-razveyal-mif-o-nastuplenii-Novogo-goda-posle-12-udarov-kurantov.html

Считается, что отсчет наступившего года начинается после 12-го удара большого колокола. Однако это не так.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский опроверг распространенное заблуждение о бое курантов в новогоднюю ночь.

© AFP 2018 / OLE SPATA
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По его словам, многие граждане начинают праздновать наступление Нового года только после 12 ударов большого колокола.

Однако на самом деле с ними проходит первая минута, отметил Мишуровский.

"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола", — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Звонарь Кремля добавил, что на самом деле Новый год наступает с первым звуком самого маленького колокола. 

Как только он зазвонил, значит уже наступила полночь. А значит, и Новый год. 

Теги:
Новый год, часы, Кремль



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