Звонарь Кремля развеял миф о наступлении Нового года после 12 ударов курантов

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский опроверг распространенное заблуждение о бое курантов в новогоднюю ночь.
По его словам, многие граждане начинают праздновать наступление Нового года только после 12 ударов большого колокола.
Однако на самом деле с ними проходит первая минута, отметил Мишуровский.
"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола", — пояснил он в беседе с РИА Новости.
Звонарь Кремля добавил, что на самом деле Новый год наступает с первым звуком самого маленького колокола.
Как только он зазвонил, значит уже наступила полночь. А значит, и Новый год.