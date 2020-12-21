Под прессом прессы: в АИМК раскритиковали принуждение к подписке на газеты

АИМК призвало госорганы, являющиеся учредителями газет и журналов, оказывать необходимую поддержку своим изданиям, укреплять их материально-техническую базу.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций выступили с критикой имеющейся практики принудительной подписки учреждений и предприятий на периодические издания. АИМК предлагает вместо этого повышать качество материалов, привлекательность и читабельность изданий и более динамично интегрировать печатные СМИ в Интернет.

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По мнению специалистов АИМК, принудительная подписка нецелесообразна в нынешних условиях и должна быть добровольной.

"Каждый читатель должен добровольно подписываться на издание, которое он хочет и считает необходимым читать", — говорится в заявлении.

Агентство призвало государственные органы и организации, являющиеся учредителями газет и журналов, оказывать всестороннюю поддержку своим изданиям, укреплять их материально-техническую базу, улучшать качество материалов и популяризировать их среди населения.