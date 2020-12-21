В Узбекистан возвращается теплая погода

Температура воздуха будет ночью −5…−0 градусов, днем — 0…+5, местами до +7 градусов. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. На этой неделе в Узбекистан снова вернется тепло, сообщает Узгидромет.

"По всем регионам ожидается погода без осадков, в ночные и утренние часы местами возможен туман. Температура воздуха будет ночью −5…−0 градусов, днем — 0…+5, местами до +7 градусов", - говорится в информации.

К концу недели по республике местами возможны слабые осадки. Температура воздуха существенно не изменится.

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Напомним, на этих выходных в Узбекистан вернулась настоящая зима: вторжение холодного и влажного воздуха с южных районов России вызвало ухудшение погоды по всей республике.