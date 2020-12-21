Лидер партии Узбекистана обвинил АМК в подрыве репутации UzAuto Motors

По словам Алишера Кадырова, из-за данного судебного разбирательства пострадала экономика Узбекистана и репутация UzAuto Motors. В этой связи АМК следовало бы возместить причиненный ущерб.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Председатель партии "Миллий тикланиш" обвинил в своем Telegram-канале Антимонопольный комитет страны в подрыве репутации компании АО UzAuto Motors.

Ранее АМК обвинил автопредприятие в необоснованном повышении цен на автомобили весной текущего года. Однако суд не признал обвинения, выдвигаемые комитетом.

По словам Алишера Кадырова, из-за данного судебного разбирательства пострадала экономика Узбекистана и репутация UzAuto Motors. В этой связи АМК следовало бы возместить причиненный ущерб.

"АМК не в курсе того, какой урон он нанес экономике Узбекистана и международной репутации компании UzAuto Motors. Нашей партией будет подготовлено предложение организовать слушания АМК по этому вопросу, чтобы она сделала соответствующие выводы", — высказался Кадыров в своем канале.

В начале октября 2020 года Ташкентский городской административный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на машины. В автокомпании также обратились с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

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А 30 октября Ташкентский городской административный суд принял решение не в пользу Антимонопольного комитета в разбирательстве с UzAuto Motors. АМК было предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО UzAuto Motors и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.