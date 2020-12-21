20:12 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане

Лидер партии Узбекистана обвинил АМК в подрыве репутации UzAuto Motors

UzAutoMotors
Общество
Получить короткую ссылку
228 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15644802/Lider-partii-Uzbekistana-obvinil-AMK-v-podryve-reputatsii-UzAuto-Motors.html

По словам Алишера Кадырова, из-за данного судебного разбирательства пострадала экономика Узбекистана и репутация UzAuto Motors. В этой связи АМК следовало бы возместить причиненный ущерб.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Председатель партии "Миллий тикланиш" обвинил в своем Telegram-канале Антимонопольный комитет страны в подрыве репутации компании АО UzAuto Motors.

Судебный молоток, архивное фото
© Sputnik / Андрей Старостин
Суд принял к рассмотрению апелляцию АМК по делу UzAuto Motors

Ранее АМК обвинил автопредприятие в необоснованном повышении цен на автомобили весной текущего года. Однако суд не признал обвинения, выдвигаемые комитетом.

По словам Алишера Кадырова, из-за данного судебного разбирательства пострадала экономика Узбекистана и репутация UzAuto Motors. В этой связи АМК следовало бы возместить причиненный ущерб.

"АМК не в курсе того, какой урон он нанес экономике Узбекистана и международной репутации компании UzAuto Motors. Нашей партией будет подготовлено предложение организовать слушания АМК по этому вопросу, чтобы она сделала соответствующие выводы", — высказался Кадыров в своем канале.

В начале октября 2020 года Ташкентский городской административный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на машины. В автокомпании также обратились с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

UzAuto Motors привлекло кредит на 150 млн евро на модернизацию >>

А 30 октября Ташкентский городской административный суд принял решение не в пользу Антимонопольного комитета в разбирательстве с UzAuto Motors. АМК было предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО UzAuto Motors и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.

Теги:
демократическая партия "Миллий тикланиш", судебное заседание, Суд, Антимонопольный комитет Узбекистана, UzAuto Motors



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Как живут российские миротворцы в Нагорном Карабахе — видео Минобороны РФ
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться