Россия спецрейсом экстрадировала в Узбекистан 56 фигурантов уголовных дел

Фактическая передача граждан на родину была проведена в аэропорту Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности, рассказали в Генпрокуратуре РФ.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Россия отправила спецрейсом в Узбекистан 56 граждан для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Генеральной прокуратурой РФ удовлетворен ряд запросов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче граждан для привлечения к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления. Сегодня в аэропорту Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки осуществлена фактическая передача 56 граждан на родину", — говорится в публикации.

Из-за распространения коронавирусной инфекции были приняты особые меры по передаче фигурантов уголовных дел на родину.

Узбекская сторона направила специальный авиарейс с конвоем для этапирования.