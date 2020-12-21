Россия спецрейсом экстрадировала в Узбекистан 56 фигурантов уголовных дел

"Генеральной прокуратурой РФ удовлетворен ряд запросов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче граждан для привлечения к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления. Сегодня в аэропорту Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки осуществлена фактическая передача 56 граждан на родину", — говорится в публикации.
Из-за распространения коронавирусной инфекции были приняты особые меры по передаче фигурантов уголовных дел на родину.
Узбекская сторона направила специальный авиарейс с конвоем для этапирования.