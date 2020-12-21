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Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России

Россия спецрейсом экстрадировала в Узбекистан 56 фигурантов уголовных дел

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15645044/Rossiya-spetsreysom-ekstradirovala-v-Uzbekistan-56-figurantov-ugolovnykh-del.html

Фактическая передача граждан на родину была проведена в аэропорту Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности, рассказали в Генпрокуратуре РФ.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Россия отправила спецрейсом в Узбекистан 56 граждан для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан состоялась встреча Генерального прокурора Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
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"Генеральной прокуратурой РФ удовлетворен ряд запросов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче граждан для привлечения к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления. Сегодня в аэропорту Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки осуществлена фактическая передача 56 граждан на родину", — говорится в публикации.

Из-за распространения коронавирусной инфекции были приняты особые меры по передаче фигурантов уголовных дел на родину.

Узбекская сторона направила специальный авиарейс с конвоем для этапирования.

Теги:
Узбекистан, Россия, уголовное дело, Генпрокуратура России



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