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Узбекский паспорт

Режим работы ЗАГСов в Узбекистане стал удобнее

© Sputnik / Алексей Тихомиров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15645604/Rezhim-raboty-ZAGSov-v-Uzbekistane-stal-udobnee.html

Раньше время работы отделений органов ЗАГС в разных регионах отличалось, теперь оно будет одинаковым.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узбекистане изменился режим работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщили в пресс-службе Агентства госуслуг.

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Теперь все отделения органов ЗАГС будут работать с понедельника по пятницу, а также с 9.00 до 15.00 по субботам.

Напомним, с 1 сентября во всех органах ЗАГС республики действует новый порядок оказания различных государственных услуг, связанных с рождением ребенка. В частности, многие из документов оформляются самим ведомством в электронном виде.

Ранее к процессу подключались по меньшей мере шесть госорганов, что растягивало весь процесс на десять дней и больше.

Теги:
Агентство государственных услуг, ЗАГС, Узбекистан



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