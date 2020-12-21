Режим работы ЗАГСов в Узбекистане стал удобнее

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Раньше время работы отделений органов ЗАГС в разных регионах отличалось, теперь оно будет одинаковым.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узбекистане изменился режим работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщили в пресс-службе Агентства госуслуг.
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Sputnik / Валерий Мельников
Теперь все отделения органов ЗАГС будут работать с понедельника по пятницу, а также с 9.00 до 15.00 по субботам.
Напомним, с 1 сентября во всех органах ЗАГС республики действует новый порядок оказания различных государственных услуг, связанных с рождением ребенка. В частности, многие из документов оформляются самим ведомством в электронном виде.
Ранее к процессу подключались по меньшей мере шесть госорганов, что растягивало весь процесс на десять дней и больше.