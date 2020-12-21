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Кролик

Россельхознадзор вернул в Украину кроликов, которых везли в Узбекистан

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15646287/Rosselkhoznadzor-vernul-v-Ukrainu-krolikov-kotorykh-vezli-v-Uzbekistan.html

Животные были обнаружены в багажнике машины. В ветеринарных сопроводительных документах отсутствовали данные о проведении иммунизации против пастереллеза.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область кроликов, которых без документов о прививках пытались провезти через Россию в Узбекистан, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ввоз в Россию и вывоз из страны животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

"В пункте пропуска "Нехотеевка" в багаже гражданина, следующего в Узбекистан, были обнаружены четыре кролика. В ветеринарных сопроводительных документах отсутствовали данные о проведении иммунизации против пастереллеза", — говорится в публикации.

Россельхознадзор не дал владельцу животных разрешение на ввоз кроликов. "Ушастые нарушители возвращены на Украину", — добавили в управлении.

Теги:
кролики, Россельхознадзор, Узбекистан, Украина



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