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Водитель фуры.

На столичных дорогах могут ограничить движение грузовиков

© Sputnik / Евгений Карасев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15646521/Na-stolichnykh-dorogakh-mogut-ogranichit-dvizhenie-gruzovikov.html

В проекте решения главы города предложено ограничение передвижения в черте Ташкента автотранспортных средств категории N1 (грузовики массой до 3,5 тонн) с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В столичном хокимияте Ташкента разработали и предложили для обсуждения документ, который предполагает ограничение передвижения большегрузов на дорогах столицы.

В проекте решения главы города говорится об ограничении передвижения в черте Ташкента автотранспортных средств категории N1 (грузовики массой до 3,5 тонн) с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

В документе сказано, что данное решение принимается для предотвращения образования пробок в "часы пик".

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Проект доступен для обсуждения до 5 января 2021 года.

Год назад Минтранс разработало Стратегию развития транспортной системы республики до 2035 года. 

К реализации пилотных проектов, которые призваны оптимизировать дорожное движение в столице, привлечены зарубежные специалисты. В планах - работа по минимизации пробок на трассах и в других крупных городах. Разработанная стратегия предусматривает также обеспечение жителей удаленных населенных пунктов качественными транспортными услугами.

Теги:
грузовик, Ташкент, Хокимият Ташкента, хокимият



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