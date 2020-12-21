20:12 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков

Примаков: мы переживаем за события в странах бывшего СССР

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/11/15424447.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15646825/Primakov-my-perezhivaem-za-sobytiya-v-stranakh-byvshego-SSSR.html

В понедельник Россотрудничество, ФАДН и Росмолодежь утвердили совместный план мероприятий за рубежом по формированию имиджа РФ.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik, Мария Науменко. Россотрудничество, ФАДН и Росмолодежь подписали "Дорожную карту" по реализации государственной национальной политики России.

По словам руководителя Россотрудничество Евгения Примакова, в 2021 году, в первую очередь, будет уделяться внимание странам ближнего зарубежья. 

"В первую очередь, будет уделяться внимание СНГ, Ближнему зарубежью, пространству бывшего Советского Союза. Это страны, с которыми нас связывала общая историческая судьба. Мы не испытываем никакого равнодушия. Переживаем всему, что там происходит. Более того, это отражено в концепции внешней политики России, в её приоритетах. Конечно, Ближнее зарубежье, в первую очередь", - сказал Примаков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

Документ разработан по инициативе Россотрудничества на основе Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

Логотип Россотрудничества
© Sputnik / Нина Зотина
"Россотрудничество" запустит конкурс на неофициальное название агентства

"На фоне проявившихся во многих странах мира неурегулированных проблем межэтнического характера подход России в сфере укрепления межнационального мира и согласия становится особо актуальным", - считает глава ФАДН Игорь Баринов.

Агентства намерены организовать различные мероприятия за рубежом, которые сформируют имидж России за рубежом как многонационального и поликонфессионального государства. В плане в том числе предусмотрены мероприятия по продвижению за рубежом российского этнотуризма и народно-художественных промыслов.

"Для нас это очень важно с точки зрения международного молодежного сотрудничества. Можно долго пытаться запрещать молодежи общаться, но, как показывает практика, конкретных мероприятий, например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов - это сделать невозможно. Такого рода международное общение - прямой путь к сердцу наших сверстников за рубежом", - отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Совместные мероприятия в том числе станут подготовкой ко Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 году при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН.

Теги:
Евгений Примаков, Россия, Узбекистан, Россотрудничество



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Сотрудник конвойной службы Управления по конвоированию УФСИН России
С вещами на вылет: РФ этапировала на родину 56 осужденных узбекистанцев
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться