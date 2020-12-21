Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 декабря

Новый штамм коронавируса, вакцины для трудовых мигрантов в РФ и помогут ли маски остановить пандемию. Главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 048 (+115).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Джизакской области; 3 - в Кашкадарьинской области; 8 - в Ферганской области; 23 - в Ташкентской области; 80 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 20 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 97 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 73 339 (+97), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 097 пациентов.

РФ поставит Узбекистану 1 млн вакцин "Спутник V" для трудовых мигрантов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса.

Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщал, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.

Авиасообщение между Душанбе и Ташкентом возобновлять пока не будут

Согласно озвученным данным, принять окончательное решение по данному вопросу не позволяет сложная эпидемическая ситуация в обоих государствах.

Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщало, что получило разрешение Республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса на возобновление авиарейсов в Ташкент.

Новый штамм COVID в Британии: пора ли паниковать

В более быстром распространении нового штамма в сравнении с предыдущими нет ничего удивительного.

"Очевидно, что, проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", — пояснил доктор Мясников.

По его словам, в закрытии транспортного сообщения нет никакого смысла, поскольку новый штамм скорее всего давно уже вышел за пределы Соединенного Королевства.

Однако паниковать не стоит, убежден Мясников: вакцины, созданные к одному генотипу вируса, способны действовать на новые мутации.

Почему ношение масок не может остановить пандемию — объяснили ученые

"Вирус передается через капли жидкости, возникающие в результате кашля и чихания и попадающие в воздух. Частицы COVID-19 слишком малы, чтобы маска могла их остановить", — заявил изданию Daily Mail вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард.

Вирус может содержаться и в более крупных водяных каплях. Как раз их маска способна впитать.

Специалисты отмечают, что сложно оценить эффективность средств индивидуальной защиты, так как достоверно не известно, правильно ли участники эксперимента их носят.

COVID мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?

Чем опасен новый штамм, что о нем думают российские ученые и какие лазейки нашел неугомонный вирус — смотрите в видео.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 76,8 миллиона, скончались 1,69 миллиона человек, выздоровели — 43,3 миллиона.