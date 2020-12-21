В Хорезмской области сотни людей пришли оформлять загранпаспорт

В областном УВД призвала граждан придерживаться принципа взаимного уважения и в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 не собираться в большие группы

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В сети Интернет распространилось видео массового скопления людей перед паспортным столом Хазарапского района Хорезмской области. Данный инцидент прокомментировали в областном управлении внутренних дел.

В силовом ведомстве отмечают, что подобная ситуация наблюдалась по всему региону в отделениях миграции и оформления гражданства.

Во избежание повторного массового скопления людей территориальными подразделениями были сформированы электронные очереди, а граждан попросили разойтись, добавили в областном УВД.

Пресс-служба подразделения призвала граждан придерживаться принципа взаимного уважения и в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 не собираться в большие группы, так как риск заражения новой инфекцией еще полностью не устранен.

Напомним: с 1 января 2021 года выехать за пределы Узбекистана теперь возможно только при наличии биометрического загранпаспорта. Отмечается, что для совершеннолетних граждан размер госпошлины за документ составляет 243 276 сумов.