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Загранпаспорт гражданина Узбекистана

В Хорезмской области сотни людей пришли оформлять загранпаспорт

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15647044/V-Khorezmskoy-oblasti-sotni-lyudey-prishli-oformlyat-zagranpasport.html

В областном УВД призвала граждан придерживаться принципа взаимного уважения и в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 не собираться в большие группы

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В сети Интернет распространилось видео массового скопления людей перед паспортным столом Хазарапского района Хорезмской области. Данный инцидент прокомментировали в областном управлении внутренних дел. 

В силовом ведомстве отмечают, что подобная ситуация наблюдалась по всему региону в отделениях миграции и оформления гражданства.

Во избежание повторного массового скопления людей территориальными подразделениями были сформированы электронные очереди, а граждан попросили разойтись, добавили в областном УВД. 
© Sputnik / Алексей Даничев
Узбекистанцы, живущие за рубежом, могут оформить загранпаспорт в посольствах

Пресс-служба подразделения призвала граждан придерживаться принципа взаимного уважения и в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 не собираться в большие группы, так как риск заражения новой инфекцией еще полностью не устранен.

Напомним: с 1 января 2021 года выехать за пределы Узбекистана теперь возможно только при наличии биометрического загранпаспорта. Отмечается, что для совершеннолетних граждан размер госпошлины за документ составляет 243 276 сумов.




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