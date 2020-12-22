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Загранпаспорт гражданина Узбекистана

МВД Узбекистана объяснило появление очередей в отделах миграции

Пресс-служба МВД Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15649414/MVD-Uzbekistana-obyasnilo-poyavlenie-ocheredey-v-otdelakh-migratsii.html

Ранее в Сети появилось видео массового скопления людей перед паспортным столом Хазарапского района. В областном управлении внутренних дел позднее заявили, что подобная ситуация наблюдалась по всему региону в отделениях миграции и оформления гражданства.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана прокомментировали появление очередей на получение биометрических паспортов для выезда за границу в отделах миграции Хазараспского и Хивинского районов Хорезмской области. Заявление опубликовано на сайте МВД.

Загранпаспорт гражданина Узбекистана
Sputnik / Дильшода Рахматова
В Хорезмской области сотни людей пришли оформлять загранпаспорт
Ранее в соцсетях распространилось видео массового скопления людей перед паспортным столом Хазарапского района. В областном управлении внутренних дел позднее заявили, что подобная ситуация наблюдалась по всему региону в отделениях миграции и оформления гражданства. Для разрешения ситуации были сформированы электронные очереди, граждан попросили разойтись.

По данным пресс-службы МВД, люди собрались получать биометрические паспорта из-за распространения слухов о возобновлении авиасообщения между Узбекистаном и Россией. 

"Основная часть населения, обращающегося за получением биометрического паспорта для выезда за границу, — это граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.

В министерстве попросили граждан не доверять неподтвержденной информации.




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