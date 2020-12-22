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Хокимият Ташкента объявил дату выборов в городской кенгаш

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15651287/Khokimiyat-Tashkenta-obyavil-datu-vyborov-v-gorodskoy-kengash.html

Своих кандидатов в депутаты представили все пять политических партий. Голосование состоится в последнее воскресение года.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията обнародовали дату предстоящих выборов на освободившиеся места в Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов. Голосование пройдет в последнее воскресение года, 27 декабря.

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© Sputnik / Алексей Дружинин
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Своих кандидатов для регистрации выдвинули Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия Узбекистана "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия "Миллий тикланиш" и Экологическая партия Узбекистана.

В соответствии со статьями 20, 90, 91, 92 Избирательного кодекса Республики Узбекистан, представители политических партий были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.

Ознакомиться с округами, где будут проведены выборы, и с кандидатами можно по ссылке.

Теги:
Хокимият Ташкента, Узбекистан, выборы



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