Хокимият Ташкента объявил дату выборов в городской кенгаш

Своих кандидатов в депутаты представили все пять политических партий. Голосование состоится в последнее воскресение года.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията обнародовали дату предстоящих выборов на освободившиеся места в Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов. Голосование пройдет в последнее воскресение года, 27 декабря.

Своих кандидатов для регистрации выдвинули Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия Узбекистана "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия "Миллий тикланиш" и Экологическая партия Узбекистана.

В соответствии со статьями 20, 90, 91, 92 Избирательного кодекса Республики Узбекистан, представители политических партий были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.

Ознакомиться с округами, где будут проведены выборы, и с кандидатами можно по ссылке.