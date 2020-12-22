"Сбивай меня, сбивай": в Самарканде полуголый мужчина перекрыл дорогу - видео

Общество 15:16 22.12.2020 (обновлено 15:40 22.12.2020) Получить короткую ссылку 586 0 1
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/16/15652136.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15652164/Sbivay-menya-sbivay-v-Samarkande-polugolyy-muzhchina-perekryl-dorogu---video.html
На кадрах, которые тут же сняли очевидцы, видно, как он неадекватно ведет себя в общественном месте. Смотрите видео!
ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В соцсети попал видеоролик, где мужчина перекрыл проезжую часть где-то в Самарканде в полуголом виде.
Очевидцы сняли все на видео, где видно, как он неадекватно ведет себя в общественном месте. Особенно странно мужчина вел себя по отношению к водителю Captiva.
"Сбивай меня, сбивай!" - кричал он мужчине за рулем авто.
Как пишут очевидцы, полуголый мужчин был сильно пьян.