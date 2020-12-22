17:36 22 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Сбивай меня, сбивай: в Самарканде полуголый мужчина перекрыл дорогу - видео

"Сбивай меня, сбивай": в Самарканде полуголый мужчина перекрыл дорогу - видео

Telegram
Общество
Получить короткую ссылку
58601
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/16/15652136.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15652164/Sbivay-menya-sbivay-v-Samarkande-polugolyy-muzhchina-perekryl-dorogu---video.html

На кадрах, которые тут же сняли очевидцы, видно, как он неадекватно ведет себя в общественном месте. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В соцсети попал видеоролик, где мужчина перекрыл проезжую часть где-то в Самарканде в полуголом виде.

Очевидцы сняли все на видео, где видно, как он неадекватно ведет себя в общественном месте. Особенно странно мужчина вел себя по отношению к водителю Captiva.

"Сбивай меня, сбивай!" - кричал он мужчине за рулем авто.

Как пишут очевидцы, полуголый мужчин был сильно пьян.

Теги:
пьяный, видеоролик, Видео, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год
Счастливого локдауна!: как вирус-мутант украл Рождество в Британии
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться