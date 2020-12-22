"Сбивай меня, сбивай": в Самарканде полуголый мужчина перекрыл дорогу - видео

На кадрах, которые тут же сняли очевидцы, видно, как он неадекватно ведет себя в общественном месте. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В соцсети попал видеоролик, где мужчина перекрыл проезжую часть где-то в Самарканде в полуголом виде.

Очевидцы сняли все на видео, где видно, как он неадекватно ведет себя в общественном месте. Особенно странно мужчина вел себя по отношению к водителю Captiva.

"Сбивай меня, сбивай!" - кричал он мужчине за рулем авто.

Как пишут очевидцы, полуголый мужчин был сильно пьян.