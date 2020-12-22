В Самарканде открылся современный медицинский центр

Клиника включает в себя весь спектр медицинского обследования и лечения в области терапии, кардиологии, урологии, андрологии, гинекологии, колопроктологии, неврологии, эндокринологии.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Самарканде открылся частный медцентр, созданный за счет вложенных инвестиций в размере $7 млн, сообщает областной хокимият.

В церемонии открытия приняли участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, а также представители государственных и общественных организаций.

"Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, не имеющим аналогов в странах СНГ и Средней Азии", - отмечают в администрации. Для пациентов будет доступна диагностика посредством МСКТ, МРТ, ЭхоКГ, УЗИ и рентгена, добавили в хокимияте.

Клиника включает в себя весь спектр медицинского обследования и лечения в области терапии, кардиологии, урологии, андрологии, гинекологии, колопроктологии, неврологии, эндокринологии.

В настоящее время в многопрофильном центре ведутся работы по запуску в 2021 году хирургического отделения, оснащенного по евростандарту. Отмечается, что нововведение позволит проводить свыше 10 видов операций и в разы увеличит пропускную способность оказываемых медуслуг.