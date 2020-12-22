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В Самарканде открылся современный медицинский центр

Хокимият Самаркандской обалсти
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15652495/V-Samarkande-otkrylsya-sovremennyy-meditsinskiy-tsentr.html

Клиника включает в себя весь спектр медицинского обследования и лечения в области терапии, кардиологии, урологии, андрологии, гинекологии, колопроктологии, неврологии, эндокринологии. 

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Самарканде открылся частный медцентр, созданный за счет вложенных инвестиций в размере $7 млн, сообщает областной хокимият.

В церемонии открытия приняли участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, а также представители государственных и общественных организаций.

"Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, не имеющим аналогов в странах СНГ и Средней Азии", - отмечают в администрации. Для пациентов будет доступна диагностика посредством МСКТ, МРТ, ЭхоКГ, УЗИ и рентгена, добавили в хокимияте.
© Sputnik / Арсений Горшенин
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Клиника включает в себя весь спектр медицинского обследования и лечения в области терапии, кардиологии, урологии, андрологии, гинекологии, колопроктологии, неврологии, эндокринологии. 

В настоящее время в многопрофильном центре ведутся работы по запуску в 2021 году хирургического отделения, оснащенного по евростандарту. Отмечается, что нововведение позволит проводить свыше 10 видов операций и в разы увеличит пропускную способность оказываемых медуслуг.

Теги:
врачи, Хокимият, Медицина, Самарканд, Самаркандская область, частный медцентр



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