Узбекистанка попросила у властей помощи в лечении ребенка — ей выделили деньги

"В народной приемной Ферганского района состоялась встреча с участием депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Дильбар Мамажоновой и ответственными руководителями. Обсужден и решен на месте ряд вопросов, волнующих избирателей. В частности, жительница махалли "Саноат" Ирода Муйдинова обратилась с просьбой выделить 30 миллионов сумов на лечение ребенка. Деньги ей перечислены", — рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Кроме того, была удовлетворена просьба еще одной женщины — Мафтуны Саллаевой: теперь ее ребенок с инвалидностью может заниматься на собственном велотренажере.
Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.