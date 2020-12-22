Узбекистанка попросила у властей помощи в лечении ребенка — ей выделили деньги

Кроме того, была удовлетворена просьба еще одной женщины: теперь ее ребенок с инвалидностью может заниматься на собственном велотренажере.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана сообщила о выделении жительнице Ферганской области денег на лечение ребенка.

"В народной приемной Ферганского района состоялась встреча с участием депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Дильбар Мамажоновой и ответственными руководителями. Обсужден и решен на месте ряд вопросов, волнующих избирателей. В частности, жительница махалли "Саноат" Ирода Муйдинова обратилась с просьбой выделить 30 миллионов сумов на лечение ребенка. Деньги ей перечислены", — рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Кроме того, была удовлетворена просьба еще одной женщины — Мафтуны Саллаевой: теперь ее ребенок с инвалидностью может заниматься на собственном велотренажере.