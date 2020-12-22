В Ширине мачеха истязала и развращала 15-летнюю падчерицу — видеообращение

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Несовершеннолетняя жительница Сырдарьинской области опубликовала резонансное видеообращение, в котором рассказала об издевательствах, побоях и постоянном психологическом давлении со стороны мачехи. В городском хокимияте прокомментировали сложившуюся ситуацию.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что ранее бабушка 15-летней Х. А. обращалась в ГУВД города Ширина с жалобой на постоянные издевательства мачехи над падчерицей. Она просила возбудить в отношении женщины уголовное дело за нанесение телесных повреждений.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов мачеха пояснила, что таким образом пыталась "воспитать" приемную дочь и научить ее работать по хозяйству.

В хокимияте отмечают, на момент рассмотрения дела судом были собраны все необходимые показания. Они свидетельствуют о неоднократных пытках и совершении в отношении девочки развратных действий со стороны приемной матери.

"Отец несовершеннолетней, который проживал с мачехой девочки, не следил за своими детьми и не обращал внимания на отношения между своей дочерью и Н. З., и ни в одну инстанцию по поводу неправомерных действий последней не обращался", — уточняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет".

В настоящее время следствие продолжается.