Знаменитый журнал "Огонёк" выпустил свой последний бумажный номер

Еще один номер выйдет на следующей неделе уже онлайн. Что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год,— интрига.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Журнал "Огонёк", выпускавшийся с 1899 года, накануне опубликовал свой последний бумажный номер.

На следующей неделе журнал выйдет в онлайн-формате, а дальнейшая его судьба неизвестна.

Об этом говорится в сообщении "Коммерсанта", который с 2009 года им владеет. Именно издательский дом и принял такое решение.

В редакции "Огонька" заявили, что сотрудников известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" издательского дома.

"Не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД "Коммерсантъ" места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый", — говорится в обращении редакции "Огонька".

Журналисты легендарного журнала поблагодарили и издательский дом, и читателей за долгие годы тесного сотрудничества.

"Надеемся, что избавление от коллектива "Огонька" поможет Издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время. А с десятками тысяч лучших на свете читателей и верных друзей не прощаемся: в России, как известно, надо жить долго — еще встретимся!", — заключила редакция.

Первый номер журнала "Огонек" вышел в декабре 1899-го. В 1918-1923 годах он был закрыт.

© Sputnik / РИА Новости Редкая фотография В. И. Ленина, сделанная в период болезни в августе 1923 года. Опубликована в журнале "Огонёк".

В советские годы это был, пожалуй, самый известный и популярный журнал у широкой аудитории: там печатались острые для советского общества дискуссионные и критические статьи.

Тираж достигал 3 миллионов экземпляров.