Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 декабря

Опасен ли новый штамм коронавируса и когда Узбекистан закрывает авиасообщение с некоторыми странами. Самое главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 180 (+132).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 5 - в Кашкадарьинской области; 20 - в Ташкентской области; 107 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 21 декабря в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 121 пациент.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 73 460 (+121), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 108 пациентов.

Посольство РФ с марта вывезло из Узбекистана 5,4 тысячи россиян

"В этом году в условиях закрытия границ и приостановки регулярного авиасообщения на долю наших консульских сотрудников выпала непростая миссия по организации специальных вывозных рейсов для граждан России. Всего состоялось более 50 таких рейсов, на которых домой смогли вернуться 5,4 тысячи граждан России", - сказал посол Владимир Тюрденев.

Он отметил, что дипмиссия также помогла в этот период гражданам Узбекистана и других государств, которым по различным причинам, зачастую гуманитарного характера, необходимо было срочно вылететь в Россию.

Насколько опасен новый штамм коронавируса COVID-19

Директор программы также отметил, что ВОЗ положительно оценивает открытие новых штаммов.

"Мы должны найти баланс. Очень важно обеспечить прозрачность, очень важно рассказать общественности, какова она есть, но также важно понять, что это нормальная часть эволюции вируса", – объяснил он.

Как сообщает специалист, отслеживание мутации вируса в режиме реального времени является позитивным событием для здравоохранения.

Узбекистан приостановил авиасообщение с восемью странами

В целях предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции Специальная республиканская комиссия постановила, что с 21 декабря этого года по 10 января 2021 года будут приостановлены международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы в РУз) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР.

Ограничения будут снимать постепенно, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Спите спокойно: "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина "Спутник V" эффективно справляется со всеми штаммами коронавируса, включая тот, который недавно обнаружили на территории Великобритании.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 77,4 миллиона, скончались 1,7 миллиона человек, выздоровели — 43,7 миллиона.