Почему таксисты не попали в список самозанятых граждан — ответили в ГНК

На этот вопрос в ходе пресс-конференции в АИМК ответил заместитель председателя Государственного налогового комитета Фазлиддин Умаров.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Государственном налоговом комитете объяснили, почему водители такси не были внесены в список самозанятых граждан.

"Это очень важный и актуальный вопрос. Граждан, которые предоставляют услуги такси в различных регионах страны, много. Если для их деятельности будут созданы правовые условия, будут решены и их социальные проблемы", — заявил замглавы ГНК Фазлиддин Умаров.

Однако если таксист регистрируется как индивидуальный предприниматель (самозанятый), то здесь уже возникает вопрос общественной безопасности.

Если же водителей такси включить в список самозанятых, то каждый из них должен будет соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к предприятиям общественного транспорта.

В результате из списка были исключены 67 представителей отрасли.

"Но это не значит, что работа над этим вопросом застопорилась. Создана специальная рабочая группа, которая ищет оптимальное решение. Однако я не могу точно сказать, когда будут результаты", — заключил Умаров.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане физическим лицам с 1 января 2021 года могут разрешить оказывать услуги такси.

Планируется, что клиенты смогут находить частные такси и оплачивать их услуги через мобильные приложения — агрегаторы, а доходы перевозчиков будут облагаться социальным налогом и НДФЛ (с уменьшением суммы дохода на 50 процентов).