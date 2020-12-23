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Почему таксисты не попали в список самозанятых граждан — ответили в ГНК

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15657210/Pochemu-taksisty-ne-popali-v-spisok-samozanyatykh-grazhdan--otvetili-v-GNK.html

На этот вопрос в ходе пресс-конференции в АИМК ответил заместитель председателя Государственного налогового комитета Фазлиддин Умаров.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Государственном налоговом комитете объяснили, почему водители такси не были внесены в список самозанятых граждан.

"Это очень важный и актуальный вопрос. Граждан, которые предоставляют услуги такси в различных регионах страны, много. Если для их деятельности будут созданы правовые условия, будут решены и их социальные проблемы", —  заявил замглавы ГНК Фазлиддин Умаров. 

Однако если таксист регистрируется как индивидуальный предприниматель (самозанятый), то здесь уже возникает вопрос общественной безопасности.

Сергей Храпач
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Если же водителей такси включить в список самозанятых, то каждый из них должен будет соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к предприятиям общественного транспорта.

В результате из списка были исключены 67 представителей отрасли.

"Но это не значит, что работа над этим вопросом застопорилась. Создана специальная рабочая группа, которая ищет оптимальное решение. Однако я не могу точно сказать, когда будут результаты", — заключил Умаров. 

Ранее сообщалось, что в Узбекистане физическим лицам с 1 января 2021 года могут разрешить оказывать услуги такси. 

Планируется, что клиенты смогут находить частные такси и оплачивать их услуги через мобильные приложения — агрегаторы, а доходы перевозчиков будут облагаться социальным налогом и НДФЛ (с уменьшением суммы дохода на 50 процентов).

Теги:
Государственный налоговый комитет, Агентство информации и массовых коммуникаций, самозанятые, таксист, такси



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