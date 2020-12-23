К Земле приближаются три потенциально опасных астероида — NASA

Один из них — объект под именем 501647 (2014 SD224) — предыдущий раз приближался к Земле в январе 2020 года. И это не последний раз, когда он пролетит совсем близко к планете.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Ученые NASA заявили, что к Земле движутся сразу три потенциально опасных космических тела, которые пролетят максимально близко к нашей планете 25 декабря.

В этот день расстояние от самого большого астероида 501647 (2014 SD224) до Земли составит около 3 миллионов километров.

Диаметр объекта, по данным специалистов, составляет примерно 200 метров.

Он пролетает мимо Земли довольно часто: в последний раз астероид был замечен в январе этого года. В следующий раз он вновь приблизится к нашей планете в декабре 2021-го.

В группу "потенциально опасных" включаются все космические тела, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр около 140 метров.