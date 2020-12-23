В Казахстане могут отменить смертную казнь в мирное время

Применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В парламенте Казахстана одобрили законопроект об отмене смертной казни в мирное время, сообщает местный Sputnik.

Если документ ратифицируют, соответствующие поправки будут внесены в Уголовный кодекс, где в настоящее время смертную казнь предусматривают 17 статей.

Напомним, что применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году. Однако суды все еще могут выносить такой приговор.

В Узбекистане же смертную казнь отменили решением первого президента республики Ислама Каримова. Указ был издан в августе 2005 года. В июне 2007-го Сенат Олий Мажлиса принял новый закон, который внес поправки в три кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный. Документ вступил в силу с 1 января 2008 года.