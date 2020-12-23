Ташкент и Самарканд свяжут дополнительные "Афросиабы"

Поезда будут курсировать четыре дня подряд — 28, 29, 30 и 31 декабря. Билеты можно купить в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" в предпраздничные дни запустит дополнительные высокоскоростные поезда "Афросиаб" по маршруту "Ташкент — Самарканд — Ташкент".

Они будут курсировать четыре дня подряд — 28, 29, 30 и 31 декабря. Билеты можно купить в электронном виде.

Ранее "Узбекистон темир йуллари" сообщила, что в преддверии Нового года запустит дополнительные поезда по маршруту "Ташкент — Ургенч — Ташкент". Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря.