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Афросиаб

Ташкент и Самарканд свяжут дополнительные "Афросиабы"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15658361/Tashkent-i-Samarkand-svyazhut-dopolnitelnye-Afrosiaby.html

Поезда будут курсировать четыре дня подряд — 28, 29, 30 и 31 декабря. Билеты можно купить в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" в предпраздничные дни запустит дополнительные высокоскоростные поезда "Афросиаб" по маршруту "Ташкент — Самарканд — Ташкент".

Они будут курсировать четыре дня подряд — 28, 29, 30 и 31 декабря. Билеты можно купить в электронном виде.

Ранее "Узбекистон темир йуллари" сообщила, что в преддверии Нового года запустит дополнительные поезда по маршруту "Ташкент — Ургенч — Ташкент". Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Поезд, Самарканд, Ташкент



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