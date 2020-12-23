В ногу со временем: в Самарканде открылся филиал IT-Park

На площади свыше одной тысячи квадратных метров организованы коворкинг-площадки, офисные помещения для резидентов и стартаперов, учебные аудитории, кабинеты робототехники, киберспорта, залы для встреч (meeting rooms), конференц-зал, интервью-зона, кафе.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Самарканде для IT-специалистов, фрилансеров, стартап-команд свои двери распахнул филиал IT-Park. Об этом сообщает пресс-служба МИТК.

Согласно данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, на площади свыше одной тысячи квадратных метров организованы коворкинг-площадки, офисные помещения для резидентов и стартаперов, учебные аудитории, кабинеты робототехники, киберспорта, залы для встреч (meeting rooms), конференц-зал, интервью-зона, кафе.

Отмечается, что филиал IT-Park будет сотрудничать с юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере ИКТ, высшими учебными заведениями, специализированной школой по углубленному изучению информатики и информационных технологий, организуемой в общеобразовательной школе №9 в Самарканде.

Также при филиале начнут функционировать специализированные учебные центры, создаваемые в каждом городе и районах области. В настоящее время в Самаркандском регионе создано шесть подобных центров, а к концу года запланировано открытие еще четырех таких учреждений. Работа в них будет ориентирована на информационно-коммуникационные технологии, робототехнику и киберспорт.

Кроме того, запланировано создать 50 новых IT-предприятий, 200 рабочих мест, а также реализовать более 100 стартап-проектов.

Напомним: в начале года состоялась встреча между акселератором YellowRocket из России и IT-Park. В рамках данного визита стороны обсудили возможные варианты совместной деятельности – от стажировок до работы над развитием венчурного финансирования в Узбекистане, а также подписали меморандум о сотрудничестве.