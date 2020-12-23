Назначен новый глава Министерства народного образования Каракалпакстана

Пост министра занял Реимов Рустем Мамбеткаримович. Ранее он работал директором академического лицея Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В соответствии с решением президиума Жокаргы Кенеса Реимов Рустем Мамбеткаримович назначен министром народного образования Республики Каракалпакстан, сообщает пресс-служба высшего органа власти.
Прежде он работал директором академического лицея Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.
На данном посту он сменил Аяпова Аманжола Тлеповича, занимавшего должность министра с 2017 года.