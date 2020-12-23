Назначен новый глава Министерства народного образования Каракалпакстана

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Из-за оттока трудовых мигрантов ряд объектов не введут в строй вовремя Сегодня ряд объектов под угрозой невыполнения сроков взятых обязательств по причине нехватки рабочей силы, говорят эксперты. Объем жилья на стадии раннего строительства снизился на 30%. 21

Тюркский совет создаст туристический телеканал Turizm TV в Узбекистане Также представители двух государств договорились повысить эффективность процесса "порты-побратимы" через вовлечение в него узбекских "сухих портов" - Навои и Термез. 39