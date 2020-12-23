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Назначен новый глава Министерства народного образования Каракалпакстана

Жокаргы Кенес Каракалпакстана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15660216/Naznachen-novyy-glava-Ministerstva-narodnogo-obrazovaniya-Karakalpakstana.html

Пост министра занял Реимов Рустем Мамбеткаримович. Ранее он работал директором академического лицея Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В соответствии с решением президиума Жокаргы Кенеса Реимов Рустем Мамбеткаримович назначен министром народного образования Республики Каракалпакстан, сообщает пресс-служба высшего органа власти.

Прежде он работал директором академического лицея Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

На данном посту он сменил Аяпова Аманжола Тлеповича, занимавшего должность министра с 2017 года.

Теги:
министр, назначение, Образование, министерство, Республика Каракалпакстан



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