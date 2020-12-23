Дошкольников будут воспитывать по госстандарту

Одним из основных принципов государственных требований определена концепция "Я", которая является системой воспринимаемого представления ребенка о самом себе, частью его рефлексивной деятельности.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Правительство утвердило государственный стандарт дошкольного образования и воспитания, сообщает пресс-служба Минюста.

Госстандарт состоит из требований, предъявляемых к развитию детей младшего и дошкольного возраста. Еще один компонент - это государственная образовательная программа организации дошкольного образования.

Госстандарт предусматривает также нормы оснащения организаций дошкольного образования набором игр, игрушек, мебели, оборудования и других технических, реабилитационных средств.

На развитие дошкольного образования планируется выделить 182 млрд сумов >>

Вместе с этим одним из основных принципов государственных требований определена концепция "Я", которая является системой воспринимаемого представления ребенка о самом себе, частью его рефлексивной деятельности.