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Детский сад

Дошкольников будут воспитывать по госстандарту

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15660929/Doshkolnikov-budut-vospityvat-po-gosstandartu.html

Одним из основных принципов государственных требований определена концепция "Я", которая является системой воспринимаемого представления ребенка о самом себе, частью его рефлексивной деятельности.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Правительство утвердило государственный стандарт дошкольного образования и воспитания, сообщает пресс-служба Минюста.

Госстандарт состоит из требований, предъявляемых к развитию детей младшего и дошкольного возраста. Еще один компонент - это государственная образовательная программа организации дошкольного образования.

Госстандарт предусматривает также нормы оснащения организаций дошкольного образования набором игр, игрушек, мебели, оборудования и других технических, реабилитационных средств.

На развитие дошкольного образования планируется выделить 182 млрд сумов >>

Вместе с этим одним из основных принципов государственных требований определена концепция "Я", которая является системой воспринимаемого представления ребенка о самом себе, частью его рефлексивной деятельности.

Теги:
Узбекистан, дошкольное образование, Министерство дошкольного образования



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