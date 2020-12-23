Право на справедливость: Ucell возместил абонентам почти 97,5 млн сумов

Согласно статье Закона о защите прав потребителя, продавец (исполнитель) не вправе взимать плату за неоказанные услуги.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Агентству по защите прав потребителей удалось выявить правонарушения, допущенные по отношению к 337 975 абонентам компании Ucell. Общая сумма ущерба составила свыше 97,4 млн сумов, сообщает пресс-служба организации.

По данным агентства, одному из абонентов пришло sms-уведомление от компании Ucell о списании со счета 420 сумов от 1 октября.

Потребитель решил уточнить причину, так как несмотря на участие в акции Al-Chiroq, предоставляющей минуты в сети, sms-пакеты или мегабайты Интернета всего за 84 сумов, на протяжении нескольких дней данная услуга не была ему доступна.

Для выяснения всех деталей обращения абонента, Агентством по защите прав потребителей было направлено письмо ООО COSCOM. В ходе расследования выяснилось, что 30 сентября 2020 года в работе приложения произошел технический сбой. Он был устранен 5 октября 2020-го со стороны контент-провайдера. Однако в период с 30 сентября по 4 октября 2020 года абоненты компании не смогли воспользоваться услугами, предусмотренными условиями проводимой акции.

В процессе дальнейшего изучения ситуации, агентству удалось выяснить, что обратившийся потребитель был не единственным у кого незаконно списали деньги. Поясняется, что в акции участвовало 337 975 абонентов.

Согласно статье Закона о защите прав потребителя, продавец (исполнитель) не вправе взимать плату за неоказанные услуги.

В ходе разрешения вопроса, всем участникам акции были возвращены незаконно списанные денежные средства в общем размере почти 97,5 млн сумов.

Напомним: Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете было создано в сентябре прошлого года в соответствии с указом президента. Новая структура регулирует рынок рекламы, контролирует безопасность и качество товаров и содействует потребителям в защите их прав.