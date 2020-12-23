Япония предоставила Узбекистану спецтехнику для ремонта дорог

Передача техники была осуществлена в рамках соглашения между Комитетом и посольством Японии в Узбекистане, которое предусматривает безвозмездную поставку дорожно-ремонтной техники в республику.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Spitnik. Из Японии в Узбекистан прибыли 16 единиц дорожно–ремонтной техники и комплектующие для них, сообщает пресс-служба Комитета по автодорогам при Минтранспорта .

Передача техники была осуществлена в рамках соглашения между Комитетом и посольством Японии в Узбекистане, которое предусматривает безвозмездную поставку дорожно-ремонтной техники в республику.

Как отмечено в сообщении, на церемонии передачи техники участвовал председатель Комитета Абдурахмон Абдувалиев и посол Японии в Узбекистане Фуджияма Ёшинори.

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В ходе церемонии передачи стороны договорились о дальнейших поставках комплектующих частей к дорожной технике.