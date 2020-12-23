В Узбекистане продан земельный участок за баснословные деньги

Победителем аукциона, проводимого на электронной площадке на E-ijro Auksion, стала компания ООО Toshkent Qogozi.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Узбекистане на E-ijro Auksion продан самый дорогой земельный участок в истории электронной площадки.

Земельное угодье (1,99 га), расположенное на пересечении улиц Ош и Баку в Яшнабадском районе Ташкента, было выставлено на продажу по стартовой цене 21,6 млрд сумов.

Однако 18 декабря уже был определен победитель аукциона. Компания ООО Toshkent Qogozi предложила за участок 22,7 млрд сумов. Помимо этого, предприятие также намерено инвестировать $2 млн в течение двух лет.

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Отмечается, что на выделенной территории разрешено строительство столовых, кафе, торговых домов, гостиниц, выставочных залов, спортивно-оздоровительных центров.