Россия передала Узбекистану четвертую лабораторию по диагностике инфекций

Мобильные комплексы на базе автомобилей "Газель" и "Камаз" были направлены в республику в 2017, 2018 и 2019 годах.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Spitnik. Роспотребнадзор поставил в Узбекистану очередную, четвертую, мобильную противоэпидемическую лабораторию.

"Роспотребнадзор безвозмездно передал узбекской стороне очередную, уже четвертую по счету, мобильную микробиологическую лабораторию экспресс-диагностики", — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в республике.

Отмечается, что две лаборатории на базе автомобилей "Газель" Узбекистан получил в 2017 и 2018 гг.

Годом позднее (в декабре 2019-го) российская сторона передала в республику мобильный комплекс в составе лаборатории индикации и бактериологической лаборатории на базе "Камаза"

Для работы на них местные специалисты прошли подготовку на базе профильных учреждений России.

"В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире наши страны предпринимают шаги по формированию механизма проведения совместных работ в сфере биобезопасности. В частности, обсуждается возможность создания научно-исследовательских центров и лабораторных комплексов по изучению новых инфекций", — отметили в посольстве РФ.

Роспотребнадзор и Минздрав Узбекистана в сентябре 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международных медико-санитарных правил.