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Долг оплатил — электричество не получил: в Минэнерго объяснили ситуацию

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15665220/Dolg-oplatil--elektrichestvo-ne-poluchil-v-Minenergo-obyasnili-situatsiyu.html

Система АСКУЭ, для которой по всей стране идет установка "умных счетчиков", начнет полноценную работу после 100%-го охвата абонентов. Сегодня такие приборы установлены только у 72% потребителей.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Spitnik. В Министерстве энергетики ответили на один из самых волнующих вопросов граждан по поводу потребления электроэнергии:

"Почему в домах или квартирах, где установлены новые современные счетчики, после оплаты долга не всегда включение электроэнергии происходит автоматически?"

В ведомстве объяснили, что это связано с тем, что не все граждане имеют современные приборы учета потребления электроэнергии. 

"Система АСКУЭ, для которой по всей стране идет установка "умных счетчиков", начнет полноценную работу после 100%-го охвата абонентов. Сегодня такие счетчики установлены у 72% потребителей. Это может приводить к фактам "ручного" включения поступления электроэнергии после оплаты абонентом имеющегося долга", — отметили в Минэнерго. 

Впрочем, система АСКУЭ начнет полноценно работать уже совсем скоро, добавили в ведомстве. 

Замена старых электросчетчиков в жилых домах Владивостока
© Sputnik / Виталий Аньков
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У 5 307 346 абонентов уже имеются современные счетчики. Из них около 2,9 миллиона (54%) потребителей подключены к системе биллинга.

Она, к слову, подразумевает автоматическое возобновление подачи электроэнергии после погашения долга. 

Полное подключение системы АСКУЭ запланировано в апреле 2021 года, заключили в Минэнерго. 

Теги:
оплата, долги, Министерство энергетики, электричество, электроэнергия



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