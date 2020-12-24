Долг оплатил — электричество не получил: в Минэнерго объяснили ситуацию

Система АСКУЭ, для которой по всей стране идет установка "умных счетчиков", начнет полноценную работу после 100%-го охвата абонентов. Сегодня такие приборы установлены только у 72% потребителей.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Spitnik. В Министерстве энергетики ответили на один из самых волнующих вопросов граждан по поводу потребления электроэнергии:

"Почему в домах или квартирах, где установлены новые современные счетчики, после оплаты долга не всегда включение электроэнергии происходит автоматически?"

В ведомстве объяснили, что это связано с тем, что не все граждане имеют современные приборы учета потребления электроэнергии.

"Система АСКУЭ, для которой по всей стране идет установка "умных счетчиков", начнет полноценную работу после 100%-го охвата абонентов. Сегодня такие счетчики установлены у 72% потребителей. Это может приводить к фактам "ручного" включения поступления электроэнергии после оплаты абонентом имеющегося долга", — отметили в Минэнерго.

Впрочем, система АСКУЭ начнет полноценно работать уже совсем скоро, добавили в ведомстве.

У 5 307 346 абонентов уже имеются современные счетчики. Из них около 2,9 миллиона (54%) потребителей подключены к системе биллинга.

Она, к слову, подразумевает автоматическое возобновление подачи электроэнергии после погашения долга.

Полное подключение системы АСКУЭ запланировано в апреле 2021 года, заключили в Минэнерго.