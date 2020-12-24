В хокимияте Андижана новое назначение

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У действующего хокима возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем его пост временно занял Ибрагим Холматов.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Spitnik. В Андижане назначен исполняющий обязанности главы хокимията, сообщает местный новостной телеграм-канал.
Отмечается, что у ныне действующего хокима Бахрома Хайдарова возникли проблемы со здоровьем.
Стало известно, что его пост временно занял замхокима области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Ибрагим Холматов.