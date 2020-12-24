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Мужчина застегивает портфель

В хокимияте Андижана новое назначение

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15665261/V-khokimiyate-Andizhana-novoe-naznachenie.html

У действующего хокима возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем его пост временно занял Ибрагим Холматов.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Spitnik. В Андижане назначен исполняющий обязанности главы хокимията, сообщает местный новостной телеграм-канал.

Отмечается, что у ныне действующего хокима Бахрома Хайдарова возникли проблемы со здоровьем.

Стало известно, что его пост временно занял замхокима области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Ибрагим Холматов.

Теги:
назначение, Андижан, Хокимият



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