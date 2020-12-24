В хокимияте Андижана новое назначение

Без природного топлива временно остались жители 48 квартир из многоквартирных домов и пять домохозяйств на земельных участках, расположенных вблизи кольцевой автодороги.

Запланированные Дни культуры Узбекистана в России, а также Дни России в Узбекистане в связи с пандемией перенесены на 2021 год.