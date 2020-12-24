В Узбекистане от переохлаждения скончались двое мужчин

Предварительные результаты судмедэкспертизы показали, что граждане умерли от гипотермии организма. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Каракалпакстане и Самарканде два человека скончались от переохлаждения, сообщает газета МВД "На посту".

По информации издания, 6 декабря был объявлен в розыск 29-летний житель аула Саришингул Ходжелийского района Каракалпакстана Н. Р. Однако позже его тело без видимых телесных повреждений было найдено в ауле Кулаб.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, он умер от общего переохлаждения организма.

Подобная ситуация произошла и в Пахтачинском районе Самаркандской области. Отмечается, что 17 декабря на поле, расположенном в махалле "Фаровон Юлдашобод", было найдено тело мужчины в возрасте 30-35 лет без видимых телесных повреждений.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что он умер от общего переохлаждения организма. Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего - им оказался 30-летний житель Нарпайского района.

В настоящий момент по данным фактам ведется следствие.