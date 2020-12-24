Хоким Навоийской области предложил свою должность детям

Исходя из выполнения каждого задания в рамках молодежного фестиваля были выявлены и проанализированы цели и задачи хокима области, механизм работы и основные проблемы, а далее — их решения.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Члены Молодежного парламента, областные лидеры Кенгаша и группа волонтеров, работающих в Союзе молодежи Узбекистана, оказались на месте главы региона Кобила Турсунова в рамках Молодежного фестиваля, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Молодые люди посетили кабинет хокима области и даже смогли оказаться в кресле главы администрации, дать распоряжения "подчиненным" и в целом почувствовать на себе всю ответственность главы местного исполнительного органа власти.

Исходя из выполнения каждого задания были определены и проанализированы цели и задачи хокима области, механизм работы и основные проблемы, а далее — их решения.

Кобил Турсунов отметил: для того чтобы стать хокимом и выполнять возложенные на него обязанности, у молодежи должно быть стремление к этому.

"Юные хокимы" получили ответы на все интересующие их вопросы о деятельности главы администрации.