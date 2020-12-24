13:06 24 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Хоким Навоийской области предложил свою должность детям

Хоким Навоийской области предложил свою должность детям

Пресс-служба хокимията Навоийской области
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/18/15665993.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15666268/Khokim-Navoiyskoy-oblasti-predlozhil-svoyu-dolzhnost-detyam.html

Исходя из выполнения каждого задания в рамках молодежного фестиваля были выявлены и проанализированы цели и задачи хокима области, механизм работы и основные проблемы, а далее — их решения.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Члены Молодежного парламента, областные лидеры Кенгаша и группа волонтеров, работающих в Союзе молодежи Узбекистана, оказались на месте главы региона Кобила Турсунова в рамках Молодежного фестиваля, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Молодые люди посетили кабинет хокима области и даже смогли оказаться в кресле главы администрации, дать распоряжения "подчиненным" и в целом почувствовать на себе всю ответственность главы местного исполнительного органа власти. 

Исходя из выполнения каждого задания были определены и проанализированы цели и задачи хокима области, механизм работы и основные проблемы, а далее — их решения.

Кобил Турсунов отметил: для того чтобы стать хокимом и выполнять возложенные на него обязанности, у молодежи должно быть стремление к этому.

"Юные хокимы" получили ответы на все интересующие их вопросы о деятельности главы администрации.

Теги:
Узбекистан, дети, хокимият, Навойская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет "британского" коронавируса
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться