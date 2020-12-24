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Газовая конфорка

В одном из районов столицы снова отключили газ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15666419/V-odnom-iz-rayonov-stolitsy-snova-otklyuchili-gaz.html

Без природного топлива временно остались жители 48 квартир из многоквартирных домов и пять домохозяйств на земельных участках, расположенных вблизи кольцевой автодороги.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. На подземном газопроводе среднего давления, проходящем через ТКАД (кольцевая автодорога), запланировано проведение ремонтных работ. Об этом сообщают в районном хокимияте. 

По этой причине 25 декабря в период с 11.00 утра до 16.00 дня в Учтепинском районе приостановлена подача газоснабжения.

Отмечается, что без газа временно остались жители 48 квартир из многоквартирных домов и пять домохозяйств на земельных участках, расположенных вблизи кольцевой автодороги.

Подача природного топлива возобновится после окончания ремонтных работ, уточняют в администрации.

Теги:
Хокимият, Ташкент, газ



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