В одном из районов столицы снова отключили газ

Без природного топлива временно остались жители 48 квартир из многоквартирных домов и пять домохозяйств на земельных участках, расположенных вблизи кольцевой автодороги.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. На подземном газопроводе среднего давления, проходящем через ТКАД (кольцевая автодорога), запланировано проведение ремонтных работ. Об этом сообщают в районном хокимияте.

По этой причине 25 декабря в период с 11.00 утра до 16.00 дня в Учтепинском районе приостановлена подача газоснабжения.

Отмечается, что без газа временно остались жители 48 квартир из многоквартирных домов и пять домохозяйств на земельных участках, расположенных вблизи кольцевой автодороги.

Подача природного топлива возобновится после окончания ремонтных работ, уточняют в администрации.