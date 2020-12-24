Насколько культурные и религиозные различия супругов мешают браку?

Специалисты использовали стандартные методы эмпирических исследований и статистического анализа, при этом впервые сравнили влияние факторов религии и этнической принадлежности на жизненные и семейные ценности супругов.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Российские ученые впервые изучили, насколько едины ценности у межэтнических и межконфессиональных семейных пар.

Исследование было опубликовано в журнале Behavioral Sciences.

Результаты оказались следующими: более ощутимым препятствием для жизни "душа в душу" становятся религиозные различия.

В меньшей степени, но все же влияют на семейное счастье этнические различия. Однако межкультурный диалог между парами помогает преодолеть все противоречия.

"Если говорить об общей иерархии ценностей людей, состоящих в межкультурных браках, то мы обнаружили, что для них особенно важны способность полагаться на себя и контролировать свое окружение. Чем больше в паре межкультурные различия, тем больше супруги привержены ценностям своей культуры и ориентированы на соблюдение предписываемых ей норм. В семейной сфере для межкультурных пар более важны традиционные семейные ценности, такие как совместный быт, родительство", — пояснила доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ Елена Чеботарева.

В своем исследовании ученые проанализировали отношения в парах, где жена — русская, а муж — с Востока.

Эти пары специалисты условно поделили на две группы: в первой оказались женщины, которые вышли замуж за мусульман-арабов, во второй — за христиан-кавказцев.

В качестве контрольной группы выступили пары, где оба — русские.

Согласно полученным данным, в обоих типах межкультурных браков уровень единства жизненных ценностей супругов существенно ниже, нежели в парах с общей культурой.

Более того, монокультурность супругов (в том числе общая религия) побуждает к более традиционному распределению ролей между мужчиной и женщиной.

Чем больше в паре межкультурные различия, тем больше супруги привержены ценностям своей культуры и ориентированы на соблюдение предписываемых ей норм, считает психолог.

"В целом, принадлежность к разным культурам как в межэтнических, так и в межконфессиональных семьях способствует более активному процессу согласования жизненных и семейных ценностей супругов, выработке новой общей культуры, более осознанному построению отношений", — рассказала Чеботарева.

Впрочем, исследование продолжается.

Как ожидается, эти данные позволят усовершенствовать стратегию решение конфликтов и противоречий, возникающих в межкультурных парах.