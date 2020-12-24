Лучше салют в небе, чем петарда в руке: как безопасно встретить Новый год

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik, Анна Желиховская. Практически вся пиротехника выпускается в Китае и, как правило, произведена в кустарных условиях. Ни в одном магазине в Узбекистане "взрывную" продукцию вам не продадут, но ее все еще можно купить из-под полы у крупных торгово-развлекательных центров, с автомобилей и даже на дому.
Согласно Положению №206 от 9.04.2020 года к постановлению Кабинета министров "О дополнительных мерах по государственному регулированию и контролю за оборотом пиротехнических изделий на территории Республики Узбекистан", продавать пиротехнику можно только лицам, достигшим 18 лет, а не 16, как было ранее. Кроме этого, пиротехнику недопустимо использовать в ночное время (с 23.00 до 06.00), на территории образовательных, медицинских организаций и объектов культурного наследия, взрыво- и пожароопасных объектов, полос отчуждения железных дорог, нефте- и газопроводов, высоковольтных линий электропередачи, национальных парков, лесных и охотничьих хозяйств, других охраняемых природных территорий, а также при проведении митингов, уличных шествий и демонстраций.
От штрафа до тюрьмы
Несмотря на административное и уголовное наказание, продавцы-правонарушители выявляются регулярно. Так, статья 185-1 Кодекса об административной ответственности за незаконное производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, а равно незаконный ввоз в Республику Узбекистан (вывоз из Республики Узбекистан) или сбыт пиротехнических изделий влечет наложение штрафа от пяти до двадцати базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.
"Чтобы не допустить ввоз и реализацию в столице взрывных игрушек, не прошедших сертификацию и таможенные процедуры, сотрудники ГУВД Ташкента совместно с представителями Национальной гвардии проводят комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Детям и взрослым объясняют возможные последствия использования пиротехнических средств, приводят в пример случаи, когда это привело к пожару или стало причиной серьезных ожогов у людей", — рассказали в пресс-службе.
"В Алмазарском районе сотрудники УКД ОВД данного района в ходе подворного обхода вверенной территории на улице Янги Олмазор увидели парня, игравшего с "бомбочками". В коробке, изъятой у 20-летнего жителя Юкоричирчикского района столичной области, осталось 32 штуки пиротехники "Новый век". По данному факту был составлен протокол об административной ответственности. Суд по административным делам признал молодого человека виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 185-1 ("Незаконный оборот пиротехнических изделий") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и назначил ему штраф в размере 446 000 сумов", — рассказали в ГУВД Ташкента.
Как выяснилось, 28-летний уроженец Бухарской области О. О. привез в столицу 3 тысячи штук изделий на общей стоимостью 750 тысяч сумов.
Кроме того, столичные правоохранители пресекли продажу крупной партии многозарядной залповой пиротехники класса "Салют". При попытке сбыта 28 коробок задержали двух мужчин.
"Подрывная" деятельность
Магазин на дому устроили несколько жителей Мирабадского района. Так, сотрудниками УКД ОВД совместно с представителями других правоохранительных органов в доме 43-летней Н. А. обнаружено и изъято в общей сложности более семи тысяч всевозможных фейерверков, "бомбочек", салютов, хлопушек и прочей пиротехники. А при проверке жилья 36-летнего Ф. К. в присутствии понятых изъято 36 блоков запрещенных изделий.
В середине декабря на посту ДПС "Шарк" сотрудники УБДД остановили 45-летнего уроженца Ферганской области Зухриддина М. У него была изъята недокументированная пиротехника на сумму почти 3 млн сумов. Дело передано в суд.
В Шайхантохурском районе на территории рынка "Эски жува" также был обнаружен подозрительный автомобиль с запрещенным грузом. Нарушители на "Жигулях" пытались скрыться, но в конечном итоге их задержали. В багажнике авто обнаружено 20 коробок с пиротехникой. В Сергелийском районе при досмотре автомобиля MERCEDES BENZ VITO обнаружены и изъяты 11 коробок с пиротехникой на более чем 72 миллиона сумов.
По словам специалистов, огромное количество детей остаются инвалидами, играя с "бомбочками" или петардами. В эти дни родителям стоит быть более внимательными к своим несовершеннолетним чадам. Если вы все-таки решили запустить петарду, салют или хлопушку, то хотя бы не забывайте о технике пожарной безопасности. Отойдите на 15-20 метров от строений, деревьев и проводов, не держите пиротехнику возле источников тепла.