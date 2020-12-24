Лучше салют в небе, чем петарда в руке: как безопасно встретить Новый год

Продавать развлекательную или бытовую пиротехнику в Узбекистане запретили еще в 1998 году. Соответствующее законодательство строго контролирует изготовление и оборот хлопушек, ракет, салютов. Но любителей запускать фейерверки меньше не становится.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik, Анна Желиховская. Практически вся пиротехника выпускается в Китае и, как правило, произведена в кустарных условиях. Ни в одном магазине в Узбекистане "взрывную" продукцию вам не продадут, но ее все еще можно купить из-под полы у крупных торгово-развлекательных центров, с автомобилей и даже на дому.

Согласно Положению №206 от 9.04.2020 года к постановлению Кабинета министров "О дополнительных мерах по государственному регулированию и контролю за оборотом пиротехнических изделий на территории Республики Узбекистан", продавать пиротехнику можно только лицам, достигшим 18 лет, а не 16, как было ранее. Кроме этого, пиротехнику недопустимо использовать в ночное время (с 23.00 до 06.00), на территории образовательных, медицинских организаций и объектов культурного наследия, взрыво- и пожароопасных объектов, полос отчуждения железных дорог, нефте- и газопроводов, высоковольтных линий электропередачи, национальных парков, лесных и охотничьих хозяйств, других охраняемых природных территорий, а также при проведении митингов, уличных шествий и демонстраций.

От штрафа до тюрьмы

Несмотря на административное и уголовное наказание, продавцы-правонарушители выявляются регулярно. Так, статья 185-1 Кодекса об административной ответственности за незаконное производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, а равно незаконный ввоз в Республику Узбекистан (вывоз из Республики Узбекистан) или сбыт пиротехнических изделий влечет наложение штрафа от пяти до двадцати базовых расчетных величин с конфискацией предметов правонарушения.

Более того, наказание предусмотрено и Уголовным кодексом Республики. Согласно статье 250-1 "Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз в Республику Узбекистан (вывоз из Республики Узбекистан) или сбыт пиротехнических изделий, совершенное в значительном размере либо после применения административного взыскания за такие же действия", наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или обязательными общественными работами до 360 часов, или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

© ГУВД г. Ташкента Петарды и хлопушки, изъятые сотрудниками ГУВД Ташкента

"Чтобы не допустить ввоз и реализацию в столице взрывных игрушек, не прошедших сертификацию и таможенные процедуры, сотрудники ГУВД Ташкента совместно с представителями Национальной гвардии проводят комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Детям и взрослым объясняют возможные последствия использования пиротехнических средств, приводят в пример случаи, когда это привело к пожару или стало причиной серьезных ожогов у людей", — рассказали в пресс-службе.

Нарушение этой статьи, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, наказывается штрафом, исправительными работами, ограничением или лишением свободы. В случае гибели человека ответчику грозит срок от пяти до восьми лет.

© ГУВД г. Ташкента Пиротехника, изъятая сотрудниками ГУВД Ташкента

С 25 ноября столичные правоохранители совместно с коллегами из других профильных структур выявили более 120 случаев незаконного оборота пиротехники. Только за 10 дней изъято свыше 870 единиц несертифицированных пиротехнических изделий. К 13 правонарушителям применен административный арест, в отношении трех граждан возбуждено уголовное дело, еще 108 человек оштрафованы.

"В Алмазарском районе сотрудники УКД ОВД данного района в ходе подворного обхода вверенной территории на улице Янги Олмазор увидели парня, игравшего с "бомбочками". В коробке, изъятой у 20-летнего жителя Юкоричирчикского района столичной области, осталось 32 штуки пиротехники "Новый век". По данному факту был составлен протокол об административной ответственности. Суд по административным делам признал молодого человека виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 185-1 ("Незаконный оборот пиротехнических изделий") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и назначил ему штраф в размере 446 000 сумов", — рассказали в ГУВД Ташкента.

Так, 30 ноября сотрудники правоохранительных органов совместно с Национальной гвардией Узбекистана на территории рынка "Чорсу" в Шайхантохурском районе изъяли у школьника несколько упаковок салюта и так называемых "бомбочек". В тот же день представителями уголовного розыска ОВД №4 УКД ОВД Мирабадского района на территории махалли "Куйлюк ота" при 40-летней Д. А. обнаружено и изъято два десятка упаковок всевозможных фейерверков, "бомбочек", салютов, хлопушек и прочей пиротехники.

Торгуют пиротехникой не только с рук, но и с авто. На территории ТЦ "Ташкент" в Чиланзарском районе был замечен мужчина, достающий из багажника пиротехнику.

Как выяснилось, 28-летний уроженец Бухарской области О. О. привез в столицу 3 тысячи штук изделий на общей стоимостью 750 тысяч сумов.

Кроме того, столичные правоохранители пресекли продажу крупной партии многозарядной залповой пиротехники класса "Салют". При попытке сбыта 28 коробок задержали двух мужчин.

© ГУВД г. Ташкента Изъятие крупной партии пиротехники в Ташкенте

"Подрывная" деятельность

Магазин на дому устроили несколько жителей Мирабадского района. Так, сотрудниками УКД ОВД совместно с представителями других правоохранительных органов в доме 43-летней Н. А. обнаружено и изъято в общей сложности более семи тысяч всевозможных фейерверков, "бомбочек", салютов, хлопушек и прочей пиротехники. А при проверке жилья 36-летнего Ф. К. в присутствии понятых изъято 36 блоков запрещенных изделий.

В середине декабря на посту ДПС "Шарк" сотрудники УБДД остановили 45-летнего уроженца Ферганской области Зухриддина М. У него была изъята недокументированная пиротехника на сумму почти 3 млн сумов. Дело передано в суд.

В Шайхантохурском районе на территории рынка "Эски жува" также был обнаружен подозрительный автомобиль с запрещенным грузом. Нарушители на "Жигулях" пытались скрыться, но в конечном итоге их задержали. В багажнике авто обнаружено 20 коробок с пиротехникой. В Сергелийском районе при досмотре автомобиля MERCEDES BENZ VITO обнаружены и изъяты 11 коробок с пиротехникой на более чем 72 миллиона сумов.

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют не приобретать пиротехнику с рук, не убедившись в наличии сертификата качества и не изучив инструкцию по ее применению. Продавцы не несут никакой ответственности за качество товара. Китайская пиротехника, взрываясь в руках, калечит. Это происходит по двум причинам: или петарда попалась некачественная, или нарушена техника безопасности.

По словам специалистов, огромное количество детей остаются инвалидами, играя с "бомбочками" или петардами. В эти дни родителям стоит быть более внимательными к своим несовершеннолетним чадам. Если вы все-таки решили запустить петарду, салют или хлопушку, то хотя бы не забывайте о технике пожарной безопасности. Отойдите на 15-20 метров от строений, деревьев и проводов, не держите пиротехнику возле источников тепла.