В Самаркандском автопарке появятся 100 автобусов из Китая

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Самарканд доставят 100 автобусов из Китая, передают местные СМИ со ссылкой на областное управление транспорта. Это предусмотрено меморандумом, который был подписан с автобусными заводами Китайской Народной Республики.

Транспортные средства, которые совсем скоро окажутся на дорогах города, оборудованы кондиционерами и пандусами.

Таким образом в Самарканде планируют модернизировать автобусный парк и повысить качество обслуживания пассажиров.

В октябре в хокимияте Самаркандской области рассмотрели вопросы качества транспортного обслуживания населения. Эта тема находится в подвешенном состоянии довольно продолжительное время и никаких эффективных мер не принимается.

В связи с этим власти решили пойти другим путем: посадить чиновников Самаркандской области в общественный транспорт.