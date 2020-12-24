Российские ученые получили образцы нового штамма COVID из Британии

Ранее сообщалось, что данная мутация на 70 процентов более заразна и быстрее распространяется, но свидетельств того, что она смертоноснее или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, не найдено.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

По словам дипломата, они исследуют материал и обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По его словам, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, не найдено.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские препараты справятся с новой мутацией COVID, поскольку "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса".