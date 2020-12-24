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Вакцинация от коронавируса

Стало известно, сколько узбекистанцев уже привились от COVID-19

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Добровольцам сейчас вводится однократная вакцина Zhifei. Всего в течение испытательного периода они получат три дозы препарата от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Вакцинацию от коронавируса в Узбекистане по состоянию на 23 декабря прошли 295 добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития.

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане стартовал третий этап испытаний вакцины от коронавируса

В Мининноваций уточняют, что граждане были привиты китайской рекомбинантной вакциной от копании Zhifei. Сейчас она проходит третью фазу испытаний в республике. 

Отмечается, что добровольцам сейчас вводится однократная вакцина. Всего в течение испытательного периода они получат три дозы препарата.

"Экспериментальная вакцина, используемая в этом испытании, имеет спецификацию 25 мкг/0,5 мл/флакон, которая содержит 25 мкг белка NCP-RBD и 0,25 мг адъюванта гидроксида алюминия», — информируют в госструктуре.

Ранее замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов заявлял, что неблагоприятных осложнений у привившихся не выявлено. Добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, вакцинация, Узбекистан, пандемия, коронавирус



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