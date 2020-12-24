Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 декабря

Что ждет мир после пандемии и введут ли в Узбекистане локдаун на Новый год? Самое важное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 76 456 (+141).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Республике Каракалпакстан; 1 - в Джизакской области; 3 - в Кашкадарьинской области; 3 - в Андижанской области; 7 - в Ферганской области; 19 - в Ташкентской области; 107 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 23 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 157 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 73 746 (+157), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 098 пациентов.

Испытания китайской вакцины от COVID завершатся в Узбекистане в 2022 году

В исследованиях должны принять участие 5 тысяч добровольцев. Испытания проводят центр передовых технологий при Мининноваций и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

"В настоящее время отобранным добровольцам вводится однократная вакцина. Добровольцы будут вакцинированы всего тремя дозами вакцины в течение испытательного периода. Продолжительность испытания составляет 14 месяцев", — отметили в Мининноваций.

Введут ли в Узбекистане жесткий новогодний локдаун — ответ эксперта

Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков информировал, будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин во время празднования Нового года, сообщают в Министерстве здравоохранения.

"Допустим, что карантинные меры снова будут усилены, а точнее, люди не будут выходить из дома или ходить на работу, кому это выгодно? В то время, когда ситуация в мировом сообществе очень тяжелая, в нашей стране полностью осознают тот факт, что небольшое ослабление карантинных мер может негативно повлиять на текущую эпидемическую ситуацию", - сказал Атабеков.

По словам эксперта, решение специальной республиканской комиссии об ослаблении карантинных ограничений вселяет большую уверенность в организации, ведущие борьбу с вирусом.

Узбекистан и Индия намерены исследовать и производить вакцину от COVID-19

На сегодняшний день ведутся переговоры с компаниями Zydus Cadila, Bharat Biotech и другими.

Глава фармагентства уточнил, что Узбекистан сегодня уделяет особое внимание развитию сотрудничества с индийской стороной по организации производства и проведению совместных исследований по разработке вакцины от коронавируса.

"Ревущие 20-е" и эпоха гедонизма: что ждет мир после пандемии

"После окончания пандемии коронавирус люди ринутся наверстывать упущенные социальные контакты, повторится эпизод столетний данности, и человечество снова войдет в "ревущие 20-е", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, во время пандемии люди становятся сдержаннее, экономят деньги и избегают рисков, однако уже к 2024 году тенденции на закрытость уйдут и в мире наступит эпоха гедонизма.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 78,7 миллионов, скончались 1,73 миллиона человек, выздоровели — 44,3 миллиона.