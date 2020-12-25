Сколько компаний зарегистрировано в строительном секторе РУз — Госкомстат

В 2020 году количество предприятий и организаций, занятых в строительном секторе республики, увеличилось на 4,4 тысячи.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. С января по ноябрь текущего года количество предприятий и организаций, работающих в строительном секторе Узбекистана, увеличилось до 40,7 тысячи, что на 4,4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщают в пресс-службе Госкомстата.

Профилирующие направления строительных компаний:

возведение зданий и сооружений - 23 620 фирм;

строительство гражданских объектов - 3 796 организаций;

сооружение спецобъектов - 13 244 предприятий.

В госоргане по статистике отмечают, что по количеству действующих строительных компаний лидирует Ташкент - в столице их насчитывается 7 804 штук, далее следует Ташкентская область (3 540 единиц), затем идут Кашкадарьинская (3 285 единиц) и Ферганская ( 3 211 единиц) области.